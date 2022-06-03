Любимое блюдо певицы из Екатеринбурга Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) после концертов — вегетарианские пельмени. Об этом Кока заявила в своем telegram-канале.
«Вот они вегетарианские пельмени с щукой, с томатиком, сейчас мне еще грузди принесут. Боже как хорошо», — поделилась эмоциями екатеринбургская певица.
Выступив на концерте в Челябинске, Клава Кока рассказала подписчикам о своем любимом блюде после выступлений. В комментариях пользователи удивились выбору певицы: «Я ожидала увидеть что-то более интересное, нежели пельмени. Ты всегда так оригинально кушаешь, а тут пельмешки».
Ранее URA.RU рассказывало о проблемах Коки с банковской картой, она просила деньги у подписчиков на покупку элитной сумки. Также агентство сообщало, что Клава Кока презентует свои французские духи.
Любимое блюдо певицы из Екатеринбурга Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) после концертов — вегетарианские пельмени. Об этом Кока заявила в своем telegram-канале. «Вот они вегетарианские пельмени с щукой, с томатиком, сейчас мне еще грузди принесут. Боже как хорошо», — поделилась эмоциями екатеринбургская певица. Выступив на концерте в Челябинске, Клава Кока рассказала подписчикам о своем любимом блюде после выступлений. В комментариях пользователи удивились выбору певицы: «Я ожидала увидеть что-то более интересное, нежели пельмени. Ты всегда так оригинально кушаешь, а тут пельмешки». Ранее URA.RU рассказывало о проблемах Коки с банковской картой, она просила деньги у подписчиков на покупку элитной сумки. Также агентство сообщало, что Клава Кока презентует свои французские духи.