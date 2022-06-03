Клава Кока показала ту самую сумку, которую не могла купить из-за неработающих карт Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певица Клава Кока родом из Екатеринбурга похвасталась покупками, которые изначально не могла совершить из-за того, что у нее не сработала за рубежом ни одна банковская карта. Обновками певица поделилась в своем telegram-канале.

«Словила себя на мысли, что вообще почти ниче себе не покупаю, да и некогда особо. А тут решила чуть себя порадовать. Сразу такое настроение бомба! Еще и запрещеночка», — написала исполнительница. Она также поинтересовалась у читателей канала, показать ли им ее покупки.

После этого Клава Кока опубликовала фото сумки, которую выбрала. Ей стала сумка от Louis Vuitton, второй пакет от бренда Prada остался временно не распакованным.

Накануне певица Клава Кока просила у поклонников перевести ей евро на карту, потому что она не может оплатить сумку заграницей. В тот момент девушка находилась с гастролями в Молдавии, в настоящий момент она находится в Челябинске. Проблемы с картами возникли у певицы из-за того, что с 10 марта платежные системы Visa, Mastercard и JCB ограничили использование российских карт за рубежом. Это стало следствием того, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, цель российских военных — избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Скриншот из telegram-канала Клавы Коки

Скриншот из telegram-канала Клавы Коки