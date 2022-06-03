В ЯНАО сотню подростков отправят в поселок-призрак

Дети примут участие в ликвидации поселка в рамках проекта «Юный геолог» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сто школьников из ЯНАО, от 15 до 17 лет, смогут принять участие в ликвидации поселка-призрака Полярный. Экспедиция будет проводится в рамках проекта «Юный геолог», сообщается на сайте окружного правительства.

«Для участия в проекте отберут 100 детей. Ребята не только примут участие в ликвидации поселка, но пройдут обучающие курсы экологии, биологии и геологии. Спикерами станут геологи, работавшие в поселке, ученые „Научного центра изучения Арктики“, космонавт-испытатель Сергей Ревин. Также для школьников организуют экскурсионную программу», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Первый летний проект объединит школьников, ученых-геологов, представителей топливно-энергетических компаний. Проект организуют в две смены: с 25 июля и до 31 июля и с 1 августа по 7 августа включительно.

Ранее URA.RU рассказало о решении ликвидировать поселок Полярный. Поселок служил геологоразведочной базой, но с 2004 года прекратил свое существование.