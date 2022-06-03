Utair открывает новый рейс из Сургута в Киргизию

Новый рейс из Сургута в столицу Киргизии открывает авиакомпания Utair. Старт перелетов назначен на 4 июня, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.
«Авиакомпания наращивает свое присутствие в странах СНГ: с июня мы впервые открываем рейсы в Киргизию, а также начинаем летать в Армению из Сургута. Прямые рейсы в эти страны важны для жителей Сургута», — цитирует пресс-служба слова президента «Utair-Пассажирские авиалинии» Олега Семенова.
Перелет из Сургута в Бишкек займет чуть более 3 часов, цена билета туда и обратно составит около 23 тыс. Подробности на сайте компании.
Новый рейс из Сургута в столицу Киргизии открывает авиакомпания Utair. Старт перелетов назначен на 4 июня, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте. «Авиакомпания наращивает свое присутствие в странах СНГ: с июня мы впервые открываем рейсы в Киргизию, а также начинаем летать в Армению из Сургута. Прямые рейсы в эти страны важны для жителей Сургута», — цитирует пресс-служба слова президента «Utair-Пассажирские авиалинии» Олега Семенова. Перелет из Сургута в Бишкек займет чуть более 3 часов, цена билета туда и обратно составит около 23 тыс. Подробности на сайте компании. Ранее URA.RU рассказало об открытии рейсов компании из Сургута в Ереван. Старт полетов запланирован также на 4 июня.