03 июня 2022
02 июня 2022

Utair открывает новый рейс из Сургута в Киргизию

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Слетать из Сургута в Бишкек и обратно можно за 23 тыс. рублей Фото:

Новый рейс из Сургута в столицу Киргизии открывает авиакомпания Utair. Старт перелетов назначен на 4 июня, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

«Авиакомпания наращивает свое присутствие в странах СНГ: с июня мы впервые открываем рейсы в Киргизию, а также начинаем летать в Армению из Сургута. Прямые рейсы в эти страны важны для жителей Сургута», — цитирует пресс-служба слова президента «Utair-Пассажирские авиалинии» Олега Семенова.

Перелет из Сургута в Бишкек займет чуть более 3 часов, цена билета туда и обратно составит около 23 тыс. Подробности на сайте компании.

Ранее URA.RU рассказало об открытии рейсов компании из Сургута в Ереван. Старт полетов запланирован также на 4 июня.

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Новый рейс из Сургута в столицу Киргизии открывает авиакомпания Utair. Старт перелетов назначен на 4 июня, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте. «Авиакомпания наращивает свое присутствие в странах СНГ: с июня мы впервые открываем рейсы в Киргизию, а также начинаем летать в Армению из Сургута. Прямые рейсы в эти страны важны для жителей Сургута», — цитирует пресс-служба слова президента «Utair-Пассажирские авиалинии» Олега Семенова. Перелет из Сургута в Бишкек займет чуть более 3 часов, цена билета туда и обратно составит около 23 тыс. Подробности на сайте компании. Ранее URA.RU рассказало об открытии рейсов компании из Сургута в Ереван. Старт полетов запланирован также на 4 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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