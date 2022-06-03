Аналитик прогнозирует ослабление рубля в ближайшие месяцы

04 июня 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Аналитик посоветовал россиянам пока не продавать наличную валюту Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Ослабление рубля произойдет в течение ближайших месяцев из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты, поэтому оптимальный момент для продажи наличной валюты не сейчас, а попозже. Такое мнение высказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. «Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить», — считает Сыроваткин, передает агентство «Прайм». Аналитик ожидает ослабления рубля в течение ближайших месяцев из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Он советует обменять наличную валюту не сейчас, а позже. По его мнению, это один из оптимальных вариантов. Он отмечает, что во втором полугодии может заметно сократиться приток валюты на Мосбиржу. Это связано с предполагаемым снижением физического объема российского экспорта или снижения цен на сырье, считает аналитик. Ранее аналитик рассказал о трех способах хранения денег в условиях кризиса. Он считает, что в нынешней экономической ситуации россиянам стоит равняться на действия ЦБ в отношении накопленных денежных средств. Эксперты отмечают, что слишком крепкий рубль не выгоден бюджету, привязанному к ценам за нефть и газ, уже 27 мая курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Ослабление рубля произойдет в течение ближайших месяцев из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты, поэтому оптимальный момент для продажи наличной валюты не сейчас, а попозже. Такое мнение высказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. «Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить», — считает Сыроваткин, передает агентство «Прайм». Аналитик ожидает ослабления рубля в течение ближайших месяцев из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Он советует обменять наличную валюту не сейчас, а позже. По его мнению, это один из оптимальных вариантов. Он отмечает, что во втором полугодии может заметно сократиться приток валюты на Мосбиржу. Это связано с предполагаемым снижением физического объема российского экспорта или снижения цен на сырье, считает аналитик. Ранее аналитик рассказал о трех способах хранения денег в условиях кризиса. Он считает, что в нынешней экономической ситуации россиянам стоит равняться на действия ЦБ в отношении накопленных денежных средств. Эксперты отмечают, что слишком крепкий рубль не выгоден бюджету, привязанному к ценам за нефть и газ, уже 27 мая курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая.