Аналитик подсказал три способа хранения денег в условиях кризиса

29 мая 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Алексей Вязовский посоветовал равняться на ЦБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В нынешней экономической ситуации россиянам стоит равняться на действия ЦБ в отношении накопленных денежных средств. Так считает вице-президент компании «Золотой монетный дом», аналитик Алексей Вязовский. «На самом деле нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам. Например, до трети резервов ЦБ вложено в золото — можно покупать золото. Вторая треть — накапливать рубли для текущей жизни, потому что мы живем в России и тратим в рублях. Еще одна треть — можно иметь какую-то иностранную валюту на руках, если вы планируете какой-то отдых», — считает Алексей Вязовский, пишет радио Sputnik. Эксперт считает, что вероятнее всего Россия «переориентируется в сторону Востока» в финансовом вопросе. «Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России», — отметил экономист. При этом перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, стоит задуматься о покупке именно этих валют, посоветовал Вязовский. По мнению Олега Сыроваткина, укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Он утверждает, что на это будут влиять постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за пристраивания цепочек поставок. Российские власти уже готовятся к ослаблению рубля. Как отмечали эксперты, слишком крепкий рубль не выгоден бюджету, привязанному к ценам за нефть и газ. Уже 27 мая курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В нынешней экономической ситуации россиянам стоит равняться на действия ЦБ в отношении накопленных денежных средств. Так считает вице-президент компании «Золотой монетный дом», аналитик Алексей Вязовский. «На самом деле нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам. Например, до трети резервов ЦБ вложено в золото — можно покупать золото. Вторая треть — накапливать рубли для текущей жизни, потому что мы живем в России и тратим в рублях. Еще одна треть — можно иметь какую-то иностранную валюту на руках, если вы планируете какой-то отдых», — считает Алексей Вязовский, пишет радио Sputnik. Эксперт считает, что вероятнее всего Россия «переориентируется в сторону Востока» в финансовом вопросе. «Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России», — отметил экономист. При этом перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, стоит задуматься о покупке именно этих валют, посоветовал Вязовский. По мнению Олега Сыроваткина, укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Он утверждает, что на это будут влиять постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за пристраивания цепочек поставок. Российские власти уже готовятся к ослаблению рубля. Как отмечали эксперты, слишком крепкий рубль не выгоден бюджету, привязанному к ценам за нефть и газ. Уже 27 мая курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая.