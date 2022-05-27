Курс доллара резко взлетел

27 мая 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Курс доллара превысил 67 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине После нескольких недель падения курс доллара начал резко расти. По данным Московской биржи на 10:30, курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. «Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. По данным на 10:30, курс евро поднимается до 71,05 рублей (+4,48%). Таким образом, курс евро превысил 71 рублей впервые с 11 мая», — следует из данных Мосбиржи. Ранее доллар и евро начали резко дешеветь. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.

После нескольких недель падения курс доллара начал резко расти. По данным Московской биржи на 10:30, курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. «Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. По данным на 10:30, курс евро поднимается до 71,05 рублей (+4,48%). Таким образом, курс евро превысил 71 рублей впервые с 11 мая», — следует из данных Мосбиржи. Ранее доллар и евро начали резко дешеветь. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.