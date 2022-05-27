Курс доллара резко взлетел

Курс доллара превысил 67 рублей
новость из сюжетаИзменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине
После нескольких недель падения курс доллара начал резко расти. По данным Московской биржи на 10:30, курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая.
«Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. По данным на 10:30, курс евро поднимается до 71,05 рублей (+4,48%). Таким образом, курс евро превысил 71 рублей впервые с 11 мая», — следует из данных Мосбиржи.
Ранее доллар и евро начали резко дешеветь. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.
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