Курс доллара резко взлетел

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Курс доллара превысил 67 рублей Фото:
новость из сюжета
Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

После нескольких недель падения курс доллара начал резко расти. По данным Московской биржи на 10:30, курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая.

«Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. По данным на 10:30, курс евро поднимается до 71,05 рублей (+4,48%). Таким образом, курс евро превысил 71 рублей впервые с 11 мая», — следует из данных Мосбиржи.

Ранее доллар и евро начали резко дешеветь. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.

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После нескольких недель падения курс доллара начал резко расти. По данным Московской биржи на 10:30, курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. «Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая. По данным на 10:30, курс евро поднимается до 71,05 рублей (+4,48%). Таким образом, курс евро превысил 71 рублей впервые с 11 мая», — следует из данных Мосбиржи. Ранее доллар и евро начали резко дешеветь. По словам директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, причина резкого падения валют заключается в снижении импорта из Евросоюза. 20 мая курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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