03 июня 2022

Юрист раскрыла категории граждан РФ, которым положены допвыплаты

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Разное. Курган, инвалид, инвалид колясочник, инвалидное кресло
Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате, среди них — инвалиды Фото:

Отдельным категориям граждан России полагается дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), среди них — инвалиды и дети-инвалиды. Об этом рассказала агентству «Прайм» глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Она уточнила, что к ним относятся:

  • инвалиды и дети-инвалиды;
  • ветераны и члены семей погибших ветеранов;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т. д.;
  • а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.

Юрист отмечает, что при этом, на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности. Что касается остальных, то они должны обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) или Многофункциональный центр (МФЦ) с соответствующим заявлением.

Она добавила, что к социальным ЕДВ можно отнести также выплаты для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста. Однако она уточнила, что «тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — сказала Старожильцева.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена поддержать семьи военных, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Их дети получать дополнительные льготы при поступлении в вузы.

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Отдельным категориям граждан России полагается дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), среди них — инвалиды и дети-инвалиды. Об этом рассказала агентству «Прайм» глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева. Она уточнила, что к ним относятся: Юрист отмечает, что при этом, на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности. Что касается остальных, то они должны обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) или Многофункциональный центр (МФЦ) с соответствующим заявлением. Она добавила, что к социальным ЕДВ можно отнести также выплаты для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста. Однако она уточнила, что «тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — сказала Старожильцева. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена поддержать семьи военных, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Их дети получать дополнительные льготы при поступлении в вузы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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