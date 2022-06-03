Юрист раскрыла категории граждан РФ, которым положены допвыплаты

04 июня 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате, среди них — инвалиды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отдельным категориям граждан России полагается дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), среди них — инвалиды и дети-инвалиды. Об этом рассказала агентству «Прайм» глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева. Она уточнила, что к ним относятся: инвалиды и дети-инвалиды;

ветераны и члены семей погибших ветеранов;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т. д.;

а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов. Юрист отмечает, что при этом, на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности. Что касается остальных, то они должны обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) или Многофункциональный центр (МФЦ) с соответствующим заявлением. Она добавила, что к социальным ЕДВ можно отнести также выплаты для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста. Однако она уточнила, что «тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — сказала Старожильцева. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена поддержать семьи военных, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Их дети получать дополнительные льготы при поступлении в вузы. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Отдельным категориям граждан России полагается дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), среди них — инвалиды и дети-инвалиды. Об этом рассказала агентству «Прайм» глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева. Она уточнила, что к ним относятся: Юрист отмечает, что при этом, на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности. Что касается остальных, то они должны обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) или Многофункциональный центр (МФЦ) с соответствующим заявлением. Она добавила, что к социальным ЕДВ можно отнести также выплаты для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста. Однако она уточнила, что «тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — сказала Старожильцева. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена поддержать семьи военных, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Их дети получать дополнительные льготы при поступлении в вузы.