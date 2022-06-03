Юрист раскрыла категории граждан РФ, которым положены допвыплаты

Отдельным категориям граждан России полагается дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), среди них — инвалиды и дети-инвалиды. Об этом рассказала агентству «Прайм» глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.
Она уточнила, что к ним относятся:
- инвалиды и дети-инвалиды;
- ветераны и члены семей погибших ветеранов;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т. д.;
- а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.
Юрист отмечает, что при этом, на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности. Что касается остальных, то они должны обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) или Многофункциональный центр (МФЦ) с соответствующим заявлением.
Она добавила, что к социальным ЕДВ можно отнести также выплаты для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста. Однако она уточнила, что «тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — сказала Старожильцева.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена поддержать семьи военных, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Их дети получать дополнительные льготы при поступлении в вузы.
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