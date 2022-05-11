Семьи военных получат новую льготу в 2022 году

Участвующие в спецоперации военные получат новую льготу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Правила приема в вузы России для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, начнут работать уже в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

«Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ президента РФ распространяется на все российские вузы», — говорится в сообщении. Уточняется, что приемная кампания начнется не позднее 20 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих. В частности, в вузах России появится квота на прием для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест. Помимо этого, дети погибших или раненых смогут поступать в вузы без экзаменов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Также посол России в США Анатолий Антонов обвинил Украину в дезинформационной кампании против Москвы.