Нужно, чтобы военнослужащие и их семьи получили федеральную и региональную поддержку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская партия «Единая Россия» предложила поддержать семьи военных, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Необходимо, чтобы военнослужащие, которые участвуют в спецоперации, их дети и семьи получили не только федеральную поддержку, но и региональную. Пример такой поддержки продемонстрировал Приморский край», — его слова приводит telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Отдельный вопрос — о льготами семьям погибших или раненных военнослужащих. «Он [пакет] предусматривает единовременные выплаты на приобретение жилья, выплаты, которые помогут собрать детей в школу, другие льготы», — отмечается в сообщении. Партия подготовит изменения в федеральное законодательство.

Ранее правительство РФ утвердило правила назначения выплат размером пять и три млн рублей в случае гибели или ранения волонтеров, а также госслужащих и сотрудников других учреждений, командированных на территории ДНР и ЛНР. Кроме того, президент России Владимир Путин объявил об аналогичных выплатах родственникам погибших российских пограничников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

Вынужденная российская спецоперация на Украине началась в конце февраля этого года. Ее основная цель — спасение мирных граждан Донбасса, страдающих от восьмилетней агрессии со стороны украинских военных и нацбатов. Российские военные бережно относятся к жителям соседней территории, в то время как с украинской стороны продолжаются их обстрелы системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами.

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