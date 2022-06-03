В Тюмени горит автобаза областной думы. Видео

04 июня 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

В Тюмени горит крыша здания автобазы областной думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени горит здание автобазы областной думы. Об этом сообщили в региональном Едином центре оперативного реагирования, передает РИА «Новости». «Пожар произошел на территории автобазы облдумы. Из боксов эвакуировано около 30 транспортных средств», — пишет издание РИА «Новости». «По оперативным данным, пожар на ул. Ялуторовская, 33 локализован на площади 1500 кв. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Сведений о погибших и пострадавших к данной минуте не поступало. Эвакуировано 30 автомобилей, 13 кислородных и 2 газовых баллона», — говорится в сообщении пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Подробности пожара уточняются. Горит крыша автобазы облдумы Фото: ГУ МЧС по Тюменской области Ранее URA.RU писало, что горит административное здание на улице Ялуторовская, 33 возле ТЦ «Галерея вояж». По данным ГУ МЧС по Тюменской области, информации о погибших и пострадавших нет. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени горит здание автобазы областной думы. Об этом сообщили в региональном Едином центре оперативного реагирования, передает РИА «Новости». «Пожар произошел на территории автобазы облдумы. Из боксов эвакуировано около 30 транспортных средств», — пишет издание РИА «Новости». «По оперативным данным, пожар на ул. Ялуторовская, 33 локализован на площади 1500 кв. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Сведений о погибших и пострадавших к данной минуте не поступало. Эвакуировано 30 автомобилей, 13 кислородных и 2 газовых баллона», — говорится в сообщении пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Подробности пожара уточняются. Ранее URA.RU писало, что горит административное здание на улице Ялуторовская, 33 возле ТЦ «Галерея вояж». По данным ГУ МЧС по Тюменской области, информации о погибших и пострадавших нет.