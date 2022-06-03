Le Figaro: Макрон допускает личную поездку в Киев

04 июня 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон готов поехать на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности личного визита в Киев. Французский лидер намерен сделать все для того, чтобы организовать экспорт зерна из Украины. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro. «Сегодня я ничего не исключаю», — сказал Макрон в ответ на вопрос о том, собирается ли он лично посетить Киев. Журналист также отметил, что многие европейские коллеги французского лидера уже побывали в украинской столице. «Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы крупы вывозились из Украины», — дополнил свой ответ Макрон. Ранее Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял, что готов посетить Киев. Он уточнял, что для этого должны сложиться определенные условия. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проходит специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынужденно, так как Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку в течение восьми лет наращивала ядерный потенциал под кураторством НАТО. Кроме того, российский лидер опроверг заявления о том, что Россия на фоне спецоперации не позволяет вывозить зерно из Украины, передает RT. Ранее сообщалось, что Россия и Украина при содействии турецкой стороны подготовили дорожную карту по безопасному экспорту зерна из заблокированных украинских портов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности личного визита в Киев. Французский лидер намерен сделать все для того, чтобы организовать экспорт зерна из Украины. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro. «Сегодня я ничего не исключаю», — сказал Макрон в ответ на вопрос о том, собирается ли он лично посетить Киев. Журналист также отметил, что многие европейские коллеги французского лидера уже побывали в украинской столице. «Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы крупы вывозились из Украины», — дополнил свой ответ Макрон. Ранее Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял, что готов посетить Киев. Он уточнял, что для этого должны сложиться определенные условия. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проходит специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция проводится вынужденно, так как Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку в течение восьми лет наращивала ядерный потенциал под кураторством НАТО. Кроме того, российский лидер опроверг заявления о том, что Россия на фоне спецоперации не позволяет вывозить зерно из Украины, передает RT. Ранее сообщалось, что Россия и Украина при содействии турецкой стороны подготовили дорожную карту по безопасному экспорту зерна из заблокированных украинских портов.