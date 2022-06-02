СМИ: Москва и Киев договорились о вывозе зерна из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, зерно, посевная, сельское хозяйство
Сторонам предстоит обсудить безопасный вывоз зерна Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина при содействии турецкой стороны подготовили дорожную карту по безопасному экспорту зерна из заблокированных украинских портов. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«По итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта по функционированию „зернового коридора“. Ожидается, что все стороны встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты», — сообщает турецкое агентство.

На предстоящем совещании сторонам предстоит обсудить маршрут торговых судов, а также их безопасность. Кроме того, поднимется вопрос об очистке акватории Черного моря от украинских мин.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Россия и Украина при содействии турецкой стороны подготовили дорожную карту по безопасному экспорту зерна из заблокированных украинских портов. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. «По итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта по функционированию „зернового коридора“. Ожидается, что все стороны встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты», — сообщает турецкое агентство. На предстоящем совещании сторонам предстоит обсудить маршрут торговых судов, а также их безопасность. Кроме того, поднимется вопрос об очистке акватории Черного моря от украинских мин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...