СМИ: Москва и Киев договорились о вывозе зерна из Украины

Сторонам предстоит обсудить безопасный вывоз зерна
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия и Украина при содействии турецкой стороны подготовили дорожную карту по безопасному экспорту зерна из заблокированных украинских портов. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
«По итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта по функционированию „зернового коридора“. Ожидается, что все стороны встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты», — сообщает турецкое агентство.
На предстоящем совещании сторонам предстоит обсудить маршрут торговых судов, а также их безопасность. Кроме того, поднимется вопрос об очистке акватории Черного моря от украинских мин.
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