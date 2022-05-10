В МИД Франции допустили поездку Макрона на Украину

11 мая 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Для поездки Эмманюэля Макрона на Украину необходимы определенные условия, заявили в МИД Франции Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможной поездки на Украину, но для этого должны сложиться определенные условия. Об этом заявила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр. «Президент Франции не исключает визита в Киев», — сказала Лежандр в эфире телеканала BFMTV. Однако она уточнила, что на данном этапе нет практических факторов, которые могли бы поспособствовать реализации этой поездки. Ранее Макрон неоднократно заявлял, что готов посетить Киев. Он уточнил, что такие намерения у него появятся только в случае, если в этом будет необходимость. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможной поездки на Украину, но для этого должны сложиться определенные условия. Об этом заявила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр. «Президент Франции не исключает визита в Киев», — сказала Лежандр в эфире телеканала BFMTV. Однако она уточнила, что на данном этапе нет практических факторов, которые могли бы поспособствовать реализации этой поездки. Ранее Макрон неоднократно заявлял, что готов посетить Киев. Он уточнил, что такие намерения у него появятся только в случае, если в этом будет необходимость. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.