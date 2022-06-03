03 июня 2022

Росавиация еще на неделю закрыла небо на юге России

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Остальные аэропорты России работают в обычном режиме Фото:

Росавиация продлила ограничение на полеты в южном направлении до 12 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Авиакомпаниям советуют выбирать альтернативные маршруты.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается пресс-служба Росавиации.

Авиакомпаниям в ведомстве советуют выстраивать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные оздушные гавани работают в штатном режиме.

Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе. Режим закрытого неба продлевался уже несколько раз.

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Росавиация продлила ограничение на полеты в южном направлении до 12 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Авиакомпаниям советуют выбирать альтернативные маршруты. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается пресс-служба Росавиации. Авиакомпаниям в ведомстве советуют выстраивать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные оздушные гавани работают в штатном режиме. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе. Режим закрытого неба продлевался уже несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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