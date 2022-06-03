03 июня 2022

В Росавиации рассказали о продлении запретов на перелеты из Перми

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Воздушные гавани ряда городов юга и центральной части РФ не работают с 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

О продлении режима ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России сообщила пресс-служба Росавиации. В связи с этим, отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар из Перми.

«Запрет будет действовать до 03:45 часов по московскому времени 12 июня 2022 года. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам», — написано на сайте Федерального агентство воздушного транспорта.

Пермский аэропорт при этом продолжает работу в штатном режиме. Запрет на полеты в ряд регионов страны был введен в конце февраля из-за спецоперации на Украине. Она была вынужденно объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее URA.RU писало, о том, что компания Red Wings сообщала о приостановке выполнения прямых перелетов Пермь — Калининград.

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О продлении режима ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России сообщила пресс-служба Росавиации. В связи с этим, отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар из Перми. «Запрет будет действовать до 03:45 часов по московскому времени 12 июня 2022 года. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам», — написано на сайте Федерального агентство воздушного транспорта. Пермский аэропорт при этом продолжает работу в штатном режиме. Запрет на полеты в ряд регионов страны был введен в конце февраля из-за спецоперации на Украине. Она была вынужденно объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее URA.RU писало, о том, что компания Red Wings сообщала о приостановке выполнения прямых перелетов Пермь — Калининград.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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