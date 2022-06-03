В Росавиации рассказали о продлении запретов на перелеты из Перми

Воздушные гавани ряда городов юга и центральной части РФ не работают с 24 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

О продлении режима ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной части России сообщила пресс-служба Росавиации. В связи с этим, отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар из Перми.

«Запрет будет действовать до 03:45 часов по московскому времени 12 июня 2022 года. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам», — написано на сайте Федерального агентство воздушного транспорта.

Пермский аэропорт при этом продолжает работу в штатном режиме. Запрет на полеты в ряд регионов страны был введен в конце февраля из-за спецоперации на Украине. Она была вынужденно объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее URA.RU писало, о том, что компания Red Wings сообщала о приостановке выполнения прямых перелетов Пермь — Калининград.