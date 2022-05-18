В Перми сообщили о приостановке авиаперелетов до Калининграда

Компания Red Wings больше не будет выполнять прямые перелеты в Калининград Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания Red Wings сообщила о приостановке выполнения прямых перелетов Пермь — Калининград. Об этом представители туриндустрии рассказали пермскому изданию Business Class.

«Перевозчик проинформировал туристические фирмы Перми об отмене рейсов на майские праздники и дальнейшие даты в конце апреля. О сроках возобновления полетной программы и причинах такого решения официально компания не сообщала», — написано на сайте издания.

Эксперт пермского журнала предположил, что причина такого рода решения может скрываться «в падении спроса на это направление у пермских туристов» на фоне непростой геополитической обстановки.

URA.RU писало ранее о компании Nordwind, которая в июне запускает новые рейсы из Перми в Сочи. Перевозчик надеется на повышенный спрос в период летних отпусков. А также о том, что в расписании Большого Савино вновь появились рейсы из Перми в Мурманск, Астрахань и Махачкалу.