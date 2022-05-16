Квартиры в центре Екатеринбурга подорожали за неделю

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Динамика цены составила 2,1% за неделю и 1,6% за месяц Фото:

Квартиры, выставленные на продажу в центре Екатеринбурга, подорожали на 2,1% за неделю со 2 по 9 мая. В среднем, за один квадратный метр в центре города продавцы просят 132 635 рубля, сообщается на сайте Уральской палаты недвижимости.

«Наиболее весомую корректировку наблюдаем для жилья в центре [Екатеринбурга], которое за месяц подорожало на 1,6%: квартиры здесь предлагают по 132 635 руб/кв. м. Динамика за неделю составила +2,1%», — говорится в аналитике УПН.

Уточняется, что средняя цена квартир в различных поясах города снизилась на 0,3%. Теперь средняя стоимость квадратного метра по Екатеринбургу составляет 98 457 рублей.

При этом глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил прирост продаваемых объектов. За неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 2,4%, за месяц — на 14,5%. На момент со 2 по 9 мая в Екатеринбурге продавалось 3453 квартиры.

В отдельных районах стоимость жилья не изменилась. Так, например, за тот же период средняя цена на квадратный метр в квартирах в Академическом, а также, ЖБИ, на Уктусе, Уралмаше и Эльмаше осталась прежней. Средняя стоимость жилья в этих районах составляет 91 232 рублей за квадратный метр.

Ранее URA.RU сообщало, что на вторичный рынок недвижимости Екатеринбурга возвращаются продавцы, которые убирали с продажи выставленные объекты в начале марта из-за осложнения экономической ситуации. Вследствие переизбытка предложения на рынке, треть продавцов снизили цены на свои объекты.

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Квартиры, выставленные на продажу в центре Екатеринбурга, подорожали на 2,1% за неделю со 2 по 9 мая. В среднем, за один квадратный метр в центре города продавцы просят 132 635 рубля, сообщается на сайте Уральской палаты недвижимости. «Наиболее весомую корректировку наблюдаем для жилья в центре [Екатеринбурга], которое за месяц подорожало на 1,6%: квартиры здесь предлагают по 132 635 руб/кв. м. Динамика за неделю составила +2,1%», — говорится в аналитике УПН. Уточняется, что средняя цена квартир в различных поясах города снизилась на 0,3%. Теперь средняя стоимость квадратного метра по Екатеринбургу составляет 98 457 рублей. При этом глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил прирост продаваемых объектов. За неделю количество выставленных на продажу квартир выросло на 2,4%, за месяц — на 14,5%. На момент со 2 по 9 мая в Екатеринбурге продавалось 3453 квартиры. В отдельных районах стоимость жилья не изменилась. Так, например, за тот же период средняя цена на квадратный метр в квартирах в Академическом, а также, ЖБИ, на Уктусе, Уралмаше и Эльмаше осталась прежней. Средняя стоимость жилья в этих районах составляет 91 232 рублей за квадратный метр. Ранее URA.RU сообщало, что на вторичный рынок недвижимости Екатеринбурга возвращаются продавцы, которые убирали с продажи выставленные объекты в начале марта из-за осложнения экономической ситуации. Вследствие переизбытка предложения на рынке, треть продавцов снизили цены на свои объекты.
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