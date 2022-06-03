Жители ХМАО жалуются на холод в квартирах. «Обогреватели не справляются»

04 июня 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Жители просят включать и выключать отопление по погоде Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска сообщили, что замерзают в своих квартирах. Рассказами югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте». «На улице 6-8 градусов тепла, в квартирах дубак. У нас и так два обогревателя стоит в двух комнатах, по одному в каждой, но они не справляются», — пишет Эля Ледик в паблике «ЧП в Нижневартовске». «Батареи ледяные, в квартирах холодина. Может, пора отключать отопление не по графику, а по окружающей среде?», — поделился анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях не все поддержали автора. «В мае было +25, надо было всем срочно выключить. Сейчас +4 всем надо включать. У меня дома тепло, мне включать не надо. Я летом за это платить не хочу», — сообщил Степан Максимов. В администрации Ханты-Мансийска и Нижневартовска агентство отправило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Специалисты Гидрометцентра ХМАО ранее сообщали, что в выходные температура ночью опустится до 2 градусов ниже нуля, днем поднимется до 5-10 градусов тепла. В Ханты-Мансийке, Нижневартовске и других территориях округа выпал снег. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска сообщили, что замерзают в своих квартирах. Рассказами югорчане делятся в соцсети «ВКонтакте». «На улице 6-8 градусов тепла, в квартирах дубак. У нас и так два обогревателя стоит в двух комнатах, по одному в каждой, но они не справляются», — пишет Эля Ледик в паблике «ЧП в Нижневартовске». «Батареи ледяные, в квартирах холодина. Может, пора отключать отопление не по графику, а по окружающей среде?», — поделился анонимный пользователь в группе «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях не все поддержали автора. «В мае было +25, надо было всем срочно выключить. Сейчас +4 всем надо включать. У меня дома тепло, мне включать не надо. Я летом за это платить не хочу», — сообщил Степан Максимов. В администрации Ханты-Мансийска и Нижневартовска агентство отправило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Специалисты Гидрометцентра ХМАО ранее сообщали, что в выходные температура ночью опустится до 2 градусов ниже нуля, днем поднимется до 5-10 градусов тепла. В Ханты-Мансийке, Нижневартовске и других территориях округа выпал снег.