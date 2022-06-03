В Ханты-Мансийске пошел снег. По данным гидрометцентра ХМАО, температура +4 градуса, днем воздух прогреется до +10. Жители делятся фотографиями и видео со снегом в социальных сетях.
«С первым снегом летом», — пишет Кирилл Соколов. «Такого снежка в июне давно не видела. Лето обещали малоснежным», — добавила Людмила Захарова. «Как-то не по себе проходить в демисезонной куртке и в шапке мимо одуванчиков и цветущей сирени», — поделилась Лариса Дога.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте во второй день лета пошел снег. Специалисты Гидрометцентра ХМАО, сообщили, что в выходные температура ночью опустится до 2 градусов ниже нуля, при этом дневная температура составит 5-10 градусов тепла.
В Ханты-Мансийске пошел снег. По данным гидрометцентра ХМАО, температура +4 градуса, днем воздух прогреется до +10. Жители делятся фотографиями и видео со снегом в социальных сетях. «С первым снегом летом», — пишет Кирилл Соколов. «Такого снежка в июне давно не видела. Лето обещали малоснежным», — добавила Людмила Захарова. «Как-то не по себе проходить в демисезонной куртке и в шапке мимо одуванчиков и цветущей сирени», — поделилась Лариса Дога. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте во второй день лета пошел снег. Специалисты Гидрометцентра ХМАО, сообщили, что в выходные температура ночью опустится до 2 градусов ниже нуля, при этом дневная температура составит 5-10 градусов тепла.