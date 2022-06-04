The American Conservative: США не будут воевать с РФ ради Украины

В США заявили, что конфликт с РФ поставит под угрозу безопасность страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные штаты Америки не собираются воевать с Россией из-за Украины, потому что независимость Киева не является жизненно важным интересом США. Об этом заявил американский журнал The American Conservative.

«Для США императивом является сдерживание конфликта, а не расширение, и чтобы мы не были втянуты в более широкую войну с Россией. Ибо независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины, хотя и отстаиваемые США, не являются жизненно важными интересами страны. Ни один из них не оправдывает войну с Россией, которая может поставить под угрозу безопасность, а в случае ее эскалации до ядерного оружия, и само выживание нашей страны», — отмечает The American Conservative.

США и НАТО готовы помогать Украины с оружием, но не будут сражаться за украинцев, пишет издание. Сообщается, что конфликт создает для Америки больше рисков, чем любые выгоды, которые можно было бы получить от «ослабления» РФ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил целями освобождение Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В связи с этим США помогают Украине финансово и поставками оружия. По словам президента США Джо Байдена, страна примет участие в конфликте, только если атакуют Америку или ее союзников, сообщает «Газета Кемерова».

Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!