03 июня 2022

Свердловчан бесплатно покатали на самолете. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэродром Логиново. Свердловская область
На аэродроме Логиново прошел фестиваль с участием авиации общего назначения Фото:

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел фестиваль в честь Дня семьи, в рамках которого участники смогли полетать на самолете EuroStar и вблизи понаблюдать за посадкой и взлетом авиационной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта Веронику Пиджакову.

«Самолет совершит 20 взлетов в этот день. EuroStar — это маленький двухместный прогулочный самолет, единственный из современных, который оборудован встроенным парашютом. Самый безопасный частный самолет», — отметила Пиджакова. Ранее организаторы заявляли, что гости фестиваля смогут посетить специальные зрительные зоны аэродрома, откуда можно наблюдать за взлетами и посадками самолетов. Одна из зрительных зон организована в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Ранее URA.RU рассказывало еще о двух мероприятиях, которые проходят в Екатеринбурге в первый выходной лета. На площади 1905 года состоялся фестиваль барбекю, а в парке Маяковского прошел фестиваль «Арт-пикник».

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел фестиваль в честь Дня семьи, в рамках которого участники смогли полетать на самолете EuroStar и вблизи понаблюдать за посадкой и взлетом авиационной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта Веронику Пиджакову. «Самолет совершит 20 взлетов в этот день. EuroStar — это маленький двухместный прогулочный самолет, единственный из современных, который оборудован встроенным парашютом. Самый безопасный частный самолет», — отметила Пиджакова. Ранее организаторы заявляли, что гости фестиваля смогут посетить специальные зрительные зоны аэродрома, откуда можно наблюдать за взлетами и посадками самолетов. Одна из зрительных зон организована в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы. Ранее URA.RU рассказывало еще о двух мероприятиях, которые проходят в Екатеринбурге в первый выходной лета. На площади 1905 года состоялся фестиваль барбекю, а в парке Маяковского прошел фестиваль «Арт-пикник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...