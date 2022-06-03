Свердловчан бесплатно покатали на самолете. Фото, видео

04 июня 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

На аэродроме Логиново прошел фестиваль с участием авиации общего назначения Фото: Размик Закарян © URA.RU На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел фестиваль в честь Дня семьи, в рамках которого участники смогли полетать на самолете EuroStar и вблизи понаблюдать за посадкой и взлетом авиационной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта Веронику Пиджакову. «Самолет совершит 20 взлетов в этот день. EuroStar — это маленький двухместный прогулочный самолет, единственный из современных, который оборудован встроенным парашютом. Самый безопасный частный самолет», — отметила Пиджакова. Ранее организаторы заявляли, что гости фестиваля смогут посетить специальные зрительные зоны аэродрома, откуда можно наблюдать за взлетами и посадками самолетов. Одна из зрительных зон организована в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы. Ранее URA.RU рассказывало еще о двух мероприятиях, которые проходят в Екатеринбурге в первый выходной лета. На площади 1905 года состоялся фестиваль барбекю, а в парке Маяковского прошел фестиваль «Арт-пикник». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел фестиваль в честь Дня семьи, в рамках которого участники смогли полетать на самолете EuroStar и вблизи понаблюдать за посадкой и взлетом авиационной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта Веронику Пиджакову. «Самолет совершит 20 взлетов в этот день. EuroStar — это маленький двухместный прогулочный самолет, единственный из современных, который оборудован встроенным парашютом. Самый безопасный частный самолет», — отметила Пиджакова. Ранее организаторы заявляли, что гости фестиваля смогут посетить специальные зрительные зоны аэродрома, откуда можно наблюдать за взлетами и посадками самолетов. Одна из зрительных зон организована в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы. Ранее URA.RU рассказывало еще о двух мероприятиях, которые проходят в Екатеринбурге в первый выходной лета. На площади 1905 года состоялся фестиваль барбекю, а в парке Маяковского прошел фестиваль «Арт-пикник».