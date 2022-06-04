В учениях НАТО в Балтийском море задействуют 40 кораблей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Балтийском море пройдут масштабные ежегодные международные военные учения НАТО Baltops. В них примут участие Швеция и Финляндия, которые собираются вступить в альянс.

«В регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня пройдут масштабные ежегодные международные военные учения „Baltops 22“ с участием 14 членов НАТО — США, Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция. А также две страны-партнера — Швеция и Финляндия», — пишет портал LSM со ссылкой на национальные вооруженные силы Латвии.

Эти учения являются одними из крупнейших в Североевропейском регионе. Они направлены на укрепление сотрудничества между странами, которые покажут готовность обеспечить защиту и укрепить безопасность. В этом году в учениях будут участвовать более 4 тысяч человек из военно-морских, воздушных и сухопутных войск. Планируется задействовать более 60 самолетов и 40 кораблей различных классов.

В конце мая НАТО начали учения Ramstein Legacy 2022 (RALY 22) с использованием боевой авиации у российских границ. Мероприятие проходит до 12 июня для укрепления обороны и защиты территорий.