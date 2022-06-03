МЧС Тюменской области обратилось к жителям

В Тюменских водоемах утонули три человека, в том числе два ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Главное управление МЧС по Тюменской области обратилось к жителям региона после гибели трех человек в местных водоемах. Тюменцам напомнили о соблюдении правил безопасности на воде. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Сергей Резниченко.

«Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о соблюдении правил безопасности при нахождении на водных объектах. Купальный сезон был открыт только 20 мая, а уже зарегистрировано два происшествия, причинами которых стало купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра со стороны родителей. В результате происшествий погибло 3 человека, в том числе 2 детей», — приводит слова Резниченко пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram.

Там отметили, что во избежание трагических последствий нужно соблюдать правила: купаться только в оборудованных местах и не находиться на водных объектах в алкогольном опьянении. Кроме того, не оставлять детей одних у воды и не допускать их купания без присмотра взрослых.

Ранее URA.RU писало, что в пруду утонули двое детей в деревне Решетникова Тюменского района. По данным следствия, 10-летний мальчик и его 6-летний брат утонули в котловане, находясь на рыбалке.