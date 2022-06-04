Иммунолог назвал особенности иммунитета человека после COVID-19

05 июня 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Иммунитет к COVID-19 у человека сохраняется на пять месяцев после выздоровления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человек будет обладать более стойким иммунитетом к коронавирусу, если его заболевание инфекцией имело симптомы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог Николай Крючков. «Заболевание в более явной форме, при прочих равных, дает более выраженный специфический анти-SARS-CoV-2 иммунитет, чем заболевание в спертой форме или при перенесенной инфекции вообще без заболевания. Такое бывает, когда ПЦР — положительный, а заболевания как такового не было. Такое дает иммунитет слабее», — заявил Николай Крючков. Специалист подчеркнул, что в среднем иммунитет к COVID-19 у человека сохраняется на пять месяцев после выздоровления. «Когда „Омикрон“ пришел с точки зрения снижения эффективности вакцин, оптимальный срок уже пять месяцев. Это была моя давняя оценка, когда „Омикрон“ еще только был на волне. В любом случае это приличный срок. Это усредненное значение. Кто-то может заразиться раньше, кто-то может и через год не заразиться. Разброс довольно большой, но если смотреть по медиане, то пять месяцев — оптимальный срок», — уточнил собеседник агентства. Ранее вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в Китае является фактором, который продлит пандемию коронавируса в мире. По его словам, в этой стране большинство граждан никогда не сталкивались с инфекцией, что может привести к ее мутации. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Человек будет обладать более стойким иммунитетом к коронавирусу, если его заболевание инфекцией имело симптомы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог Николай Крючков. «Заболевание в более явной форме, при прочих равных, дает более выраженный специфический анти-SARS-CoV-2 иммунитет, чем заболевание в спертой форме или при перенесенной инфекции вообще без заболевания. Такое бывает, когда ПЦР — положительный, а заболевания как такового не было. Такое дает иммунитет слабее», — заявил Николай Крючков. Специалист подчеркнул, что в среднем иммунитет к COVID-19 у человека сохраняется на пять месяцев после выздоровления. «Когда „Омикрон“ пришел с точки зрения снижения эффективности вакцин, оптимальный срок уже пять месяцев. Это была моя давняя оценка, когда „Омикрон“ еще только был на волне. В любом случае это приличный срок. Это усредненное значение. Кто-то может заразиться раньше, кто-то может и через год не заразиться. Разброс довольно большой, но если смотреть по медиане, то пять месяцев — оптимальный срок», — уточнил собеседник агентства. Ранее вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в Китае является фактором, который продлит пандемию коронавируса в мире. По его словам, в этой стране большинство граждан никогда не сталкивались с инфекцией, что может привести к ее мутации.