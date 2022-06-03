Город в ХМАО остался без воды из-за коммунальной аварии

В Советском (ХМАО) жители остались без воды из-за аварии на центральном водоводе. Для устранения последствий привлечено 5 единиц техники и 15 сотрудников аварийно-воосстановительной бригады, сообщает администрация Советского района на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Порыв центрального водовода в районе дома №13 по улице Радужная. Аварийная бригада Советского тепловодоканада предпринимает все меры для сокращения сроков проведения восстановительных работ», — сообщает администрация.
Жители могут набрать воду в водовозке, которая находится возле дома №31 по улице Киевская. Организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям.
О порыве центрального водовода стало известно днем в субботу. Изначально работы планировали закончить к 17:00, позднее в группе администрации появилась информация, что ориентировочное время восстановления водоснабжения — 20:00—21:00.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел порыв магистрального водовода. Из-за этого может пострадать качество питьевой воды.
В Советском (ХМАО) жители остались без воды из-за аварии на центральном водоводе. Для устранения последствий привлечено 5 единиц техники и 15 сотрудников аварийно-воосстановительной бригады, сообщает администрация Советского района на странице в соцсети «ВКонтакте». «Порыв центрального водовода в районе дома №13 по улице Радужная. Аварийная бригада Советского тепловодоканада предпринимает все меры для сокращения сроков проведения восстановительных работ», — сообщает администрация. Жители могут набрать воду в водовозке, которая находится возле дома №31 по улице Киевская. Организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям. О порыве центрального водовода стало известно днем в субботу. Изначально работы планировали закончить к 17:00, позднее в группе администрации появилась информация, что ориентировочное время восстановления водоснабжения — 20:00—21:00. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел порыв магистрального водовода. Из-за этого может пострадать качество питьевой воды.