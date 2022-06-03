03 июня 2022

Город в ХМАО остался без воды из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание гимназической церкви Святой Магдалины, архитектор Ю.О.Дютель. Екатеринбург, водовод, ремонт труб, улица толмачева
На месте аварии работает 15 человек и 5 единиц техники Фото:

В Советском (ХМАО) жители остались без воды из-за аварии на центральном водоводе. Для устранения последствий привлечено 5 единиц техники и 15 сотрудников аварийно-воосстановительной бригады, сообщает администрация Советского района на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Порыв центрального водовода в районе дома №13 по улице Радужная. Аварийная бригада Советского тепловодоканада предпринимает все меры для сокращения сроков проведения восстановительных работ», — сообщает администрация.

Жители могут набрать воду в водовозке, которая находится возле дома №31 по улице Киевская. Организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям.

О порыве центрального водовода стало известно днем в субботу. Изначально работы планировали закончить к 17:00, позднее в группе администрации появилась информация, что ориентировочное время восстановления водоснабжения — 20:00—21:00.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел порыв магистрального водовода. Из-за этого может пострадать качество питьевой воды.

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В Советском (ХМАО) жители остались без воды из-за аварии на центральном водоводе. Для устранения последствий привлечено 5 единиц техники и 15 сотрудников аварийно-воосстановительной бригады, сообщает администрация Советского района на странице в соцсети «ВКонтакте». «Порыв центрального водовода в районе дома №13 по улице Радужная. Аварийная бригада Советского тепловодоканада предпринимает все меры для сокращения сроков проведения восстановительных работ», — сообщает администрация. Жители могут набрать воду в водовозке, которая находится возле дома №31 по улице Киевская. Организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям. О порыве центрального водовода стало известно днем в субботу. Изначально работы планировали закончить к 17:00, позднее в группе администрации появилась информация, что ориентировочное время восстановления водоснабжения — 20:00—21:00. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел порыв магистрального водовода. Из-за этого может пострадать качество питьевой воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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