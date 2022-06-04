Niletto внезапно выступил на концерте «Руки вверх». Видео

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На концерте «Руки вверх» в Екатеринбурге внезапно выступил Niletto Фото:

На «Екатеринбург-Арене» во время концерта группы «Руки Вверх» на сцене внезапно появился екатеринбургский певец Niletto. Фронтмен группы Сергей Жуков сообщил об этом на выступлении.

«Я безумно счастлив, что поддержать нас в нашем стадионном туре согласился наш большой друг. Екатеринбург встречайте на этой сцене NIletto», — сообщил фанатам Жуков во время выступления.

Данил Прытков, более известный как Niletto, выступил перед десятками тысяч свердловчан со своими хитами. Артист исполнил песни «Любимка» и «НевывоЗимая». После выступления екатеринбургский певец поблагодарил группу «Руки вверх» за возможность выступить, Прытков отметил, что концерт получился легендарным.

Ранее URA.RU сообщало, что за пару часов до концерта на «Екатеринбург-Арене» свердловчане организовали длинные очереди в туалет. Также агентство рассказывало, что концерт группы «Руки вверх» посетило 30 тысяч человек.

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На «Екатеринбург-Арене» во время концерта группы «Руки Вверх» на сцене внезапно появился екатеринбургский певец Niletto. Фронтмен группы Сергей Жуков сообщил об этом на выступлении. «Я безумно счастлив, что поддержать нас в нашем стадионном туре согласился наш большой друг. Екатеринбург встречайте на этой сцене NIletto», — сообщил фанатам Жуков во время выступления. Данил Прытков, более известный как Niletto, выступил перед десятками тысяч свердловчан со своими хитами. Артист исполнил песни «Любимка» и «НевывоЗимая». После выступления екатеринбургский певец поблагодарил группу «Руки вверх» за возможность выступить, Прытков отметил, что концерт получился легендарным. Ранее URA.RU сообщало, что за пару часов до концерта на «Екатеринбург-Арене» свердловчане организовали длинные очереди в туалет. Также агентство рассказывало, что концерт группы «Руки вверх» посетило 30 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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