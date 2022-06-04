На концерте «Руки вверх» в Екатеринбурге внезапно выступил Niletto Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На «Екатеринбург-Арене» во время концерта группы «Руки Вверх» на сцене внезапно появился екатеринбургский певец Niletto. Фронтмен группы Сергей Жуков сообщил об этом на выступлении.

«Я безумно счастлив, что поддержать нас в нашем стадионном туре согласился наш большой друг. Екатеринбург встречайте на этой сцене NIletto», — сообщил фанатам Жуков во время выступления.

Данил Прытков, более известный как Niletto, выступил перед десятками тысяч свердловчан со своими хитами. Артист исполнил песни «Любимка» и «НевывоЗимая». После выступления екатеринбургский певец поблагодарил группу «Руки вверх» за возможность выступить, Прытков отметил, что концерт получился легендарным.

Ранее URA.RU сообщало, что за пару часов до концерта на «Екатеринбург-Арене» свердловчане организовали длинные очереди в туалет. Также агентство рассказывало, что концерт группы «Руки вверх» посетило 30 тысяч человек.