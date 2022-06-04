Сергей Жуков признался, что никогда не собирал столько зрителей на концерте в Екатеринбурге Фото: URA.RU

На «Екатеринбург-Арене» начался концерт группы «Руки вверх». Трибуны оказались заполнены почти полностью, много зрителей и в партере, передает с места событий корреспондент URA.RU. Во время концерта Сергей Жуков объявил, что на стадионе находятся 30 тысяч человек.

Выступление Сергея Жукова с группой должно было начаться в 20:00, но артист задержался. В ожидании зрители разглядывали экран на сцене, где разместили логотип «Группы вверх». Читатели URA.RU разглядели на логотипе символ российской спецоперации на Украине — букву V. Затем начали звать артиста на сцену. В 20:30 гостям показали информационный ролик. «Мы все те же — 25 лет! Влюблялись, встречались, расставались, плакали, ссорились, мирились под эти песни. Здесь, сегодня, сейчас — «Руки вверх», — подготовил зрителей голос за кадром.

Затем вышел Сергей Жуков и начал выступление с песни «Пропадаешь зря». Зрители встретили певца и танцоров бурными овациями. Помимо «Руки вверх» в Екатеринбурге выступает группа IOWA, а также много других событий. На площади 1905 года состоялся фестиваль барбекю, а в парке Маяковского прошел «Арт-пикник». На аэродроме Логиново устроили праздник в честь Дня семьи и покатали гостей на прогулочном самолете.