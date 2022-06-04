В ДНР подсчитали число жертв в результате массированных обстрелов

05 июня 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

В результате обстрелов в ДНР погибли пять мирных жителей, 20 получили ранения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, 20 получили ранения в субботу в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Петровском районе Донецка погибли три жителя. В Донецке ранены 14 человек. Два человека погибли в Ясиноватском районе, в Горловке ранения получили шесть человек. 4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. В Ворошиловском районе Донецка националисты выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», в результате чего пострадали десять человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса от геноцида. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, 20 получили ранения в субботу в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Петровском районе Донецка погибли три жителя. В Донецке ранены 14 человек. Два человека погибли в Ясиноватском районе, в Горловке ранения получили шесть человек. 4 июня ВСУ обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. В Ворошиловском районе Донецка националисты выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», в результате чего пострадали десять человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса от геноцида.