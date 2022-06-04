Врач назвал неожиданное заболевание, передающееся от укуса клеща

05 июня 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Среди клещевых инфекций чаще всего встречается пятнистая лихорадка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди клещевых инфекций чаще всего встречается пятнистая лихорадка. Риск заболевания ей гораздо выше, чем всем известными энцефалитом и боррелиозом. Об этом свидетельствуют данные лабораторий. «Среди анализов на клещевые инфекции, проведенных за май офисами лаборатории в Московской области, 40,74% показали наличие бактерий риккетсий, которые вызывают развитие пятнистых лихорадок. Возбудителей иксодового клещевого боррелиоза обнаружили гораздо меньше — всего 1,31%, а грозного энцефалита оказалось менее одного процента», — приводит статистику интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам кандидата медицинских наук Светланы Савченко, в России три разновидности этой инфекции: астраханская пятнистая лихорадка, клещевой сыпной тиф Северной Азии и Дальневосточный клещевой риккетсиоз. Все они вызывают повышение температуры и сыпь, однако не представляют серьезной опасности для человека. «Специфического лечения [при пятнистой лихорадке] не требуется, но пациентам назначают симптоматическую терапию», — пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Московской области Ирина Шилкина. К началу июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание в обоих случаях было вызвано укусом клеща. Вирусолог рассказывал, что делать при укусе клеща. В таком случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и отнести насекомое на исследование. Симптомами укуса являются температура, жалобы на головную боль, а также парезы (снижение силы мышц), когда конечности начинают плохо работать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Среди клещевых инфекций чаще всего встречается пятнистая лихорадка. Риск заболевания ей гораздо выше, чем всем известными энцефалитом и боррелиозом. Об этом свидетельствуют данные лабораторий. «Среди анализов на клещевые инфекции, проведенных за май офисами лаборатории в Московской области, 40,74% показали наличие бактерий риккетсий, которые вызывают развитие пятнистых лихорадок. Возбудителей иксодового клещевого боррелиоза обнаружили гораздо меньше — всего 1,31%, а грозного энцефалита оказалось менее одного процента», — приводит статистику интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам кандидата медицинских наук Светланы Савченко, в России три разновидности этой инфекции: астраханская пятнистая лихорадка, клещевой сыпной тиф Северной Азии и Дальневосточный клещевой риккетсиоз. Все они вызывают повышение температуры и сыпь, однако не представляют серьезной опасности для человека. «Специфического лечения [при пятнистой лихорадке] не требуется, но пациентам назначают симптоматическую терапию», — пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Московской области Ирина Шилкина. К началу июня в Ростовской области зафиксировали две смерти от конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание в обоих случаях было вызвано укусом клеща. Вирусолог рассказывал, что делать при укусе клеща. В таком случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и отнести насекомое на исследование. Симптомами укуса являются температура, жалобы на головную боль, а также парезы (снижение силы мышц), когда конечности начинают плохо работать.