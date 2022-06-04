04 июня 2022

Власти Запорожской области предложили переименовать Украину

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Президенту Зеленскому оставляют только западные территории Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине надо сменить название — на УГИЛ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. Именно выходцы из этих регионов, сатрапы киевского националистического режима, занимают в стране ведущие посты», — сказал Рогов РИА «Новости».

По словам Рогова, Киев никогда не доверял жителям центральных и юго-восточных регионов Украины, поэтому ставил на все руководящие посты в этих областях выходцев из западных территорий. «Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население», — подчеркнул Рогов.

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На территории Украины с 24 февраля проходит спецоперация российских вооруженных сил, целью которой, по заявлению президента РФ Владимира Путина, является избавление жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. В настоящее время Херсонская и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. Эти территории объявили о планах стать субъектами РФ. Власти Херсонской области уже приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке.

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Украине надо сменить название — на УГИЛ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. Именно выходцы из этих регионов, сатрапы киевского националистического режима, занимают в стране ведущие посты», — сказал Рогов РИА «Новости». По словам Рогова, Киев никогда не доверял жителям центральных и юго-восточных регионов Украины, поэтому ставил на все руководящие посты в этих областях выходцев из западных территорий. «Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население», — подчеркнул Рогов. На территории Украины с 24 февраля проходит спецоперация российских вооруженных сил, целью которой, по заявлению президента РФ Владимира Путина, является избавление жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. В настоящее время Херсонская и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. Эти территории объявили о планах стать субъектами РФ. Власти Херсонской области уже приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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