Власти Запорожской области предложили переименовать Украину

05 июня 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Президенту Зеленскому оставляют только западные территории Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине надо сменить название — на УГИЛ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. Именно выходцы из этих регионов, сатрапы киевского националистического режима, занимают в стране ведущие посты», — сказал Рогов РИА «Новости». По словам Рогова, Киев никогда не доверял жителям центральных и юго-восточных регионов Украины, поэтому ставил на все руководящие посты в этих областях выходцев из западных территорий. «Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население», — подчеркнул Рогов. Новость по теме Политологи: Россия пришла в Херсон и Запорожье навсегда На территории Украины с 24 февраля проходит спецоперация российских вооруженных сил, целью которой, по заявлению президента РФ Владимира Путина, является избавление жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. В настоящее время Херсонская и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. Эти территории объявили о планах стать субъектами РФ. Власти Херсонской области уже приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украине надо сменить название — на УГИЛ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. Именно выходцы из этих регионов, сатрапы киевского националистического режима, занимают в стране ведущие посты», — сказал Рогов РИА «Новости». По словам Рогова, Киев никогда не доверял жителям центральных и юго-восточных регионов Украины, поэтому ставил на все руководящие посты в этих областях выходцев из западных территорий. «Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население», — подчеркнул Рогов. На территории Украины с 24 февраля проходит спецоперация российских вооруженных сил, целью которой, по заявлению президента РФ Владимира Путина, является избавление жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. В настоящее время Херсонская и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. Эти территории объявили о планах стать субъектами РФ. Власти Херсонской области уже приняли решение закрыть границу, которая проходит по украинским регионам. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать гражданство России в упрощенном порядке.