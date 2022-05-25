Политологи: Россия пришла в Херсон и Запорожье навсегда

25 мая 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Запорожская и Херсонская области вернутся на родину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей указывает, что Россия пришла на данные территории навсегда, чтобы вернуть их на родину и запустить процесс переустройства всего западного постсоветского пространства. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали политолог Борис Якеменко и председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, экс-министр РФ по нацполитике Владимир Зорин. «Идет активная интеграция Запорожской и Херсонской областей в Россию. И не только экономическая или финансовая, но и социальная. Это не просто вопрос освобождения этих территорий. Речь идет о том, что Россия пришла туда навсегда и намерена всю жизнь там выстроить очень серьезно. Будут созданы условия, чтобы люди могли туда уехать отсюда. Например, когда в конце XV века Новгород или Псков присоединялись к Москве, в Москву вывозили несколько сотен семей новгородцев, а в Новгород выезжали москвичи и селились там, чтобы ассимиляция шла быстрее. Сейчас происходит то же самое. Это говорит о том, что спецоперация — начало масштабного территориального и социального переустройства всего западного постсоветского пространства», — пояснил Борис Якеменко. С мнением, что данные регионы вернутся в Россию, согласился Владимир Зорин. «Мы продемонстрировали верность лозунгу „Своих не бросаем“. Наконец-то наши соотечественники решением об упрощенной выдаче гражданства вновь возвращаются в родную гавань, близкую среду, к родным людям, которые понимают, уважают и разделяют их идеалы. Эти два региона всегда относились к Русскому миру. Мы, реализуя этот законопроект, укрепляем и развиваем Русский мир, который является носителем справедливости, правды и человеколюбия. Данное решение даст возможность оказать помощь, соцподдержку и защитить людей, которые пострадали за годы пребывания под руководством националистов и неонацистов, ущемлялись по родному языку», — рассказал Зорин. По его словам, на решение упростить выдачу паспортов для жителей Запорожья и Херсона могла повлиять и политика Польши. «Дополнительным стимулом для такого решения могла стать и политика Польши, которая в отношении западных областей Украины проявляет повышенный интерес. Польская политика требует адекватного ответа», — подытожил эксперт. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать российское гражданство в упрощенном порядке. Указ вступает в силу с 25 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей указывает, что Россия пришла на данные территории навсегда, чтобы вернуть их на родину и запустить процесс переустройства всего западного постсоветского пространства. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали политолог Борис Якеменко и председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, экс-министр РФ по нацполитике Владимир Зорин. «Идет активная интеграция Запорожской и Херсонской областей в Россию. И не только экономическая или финансовая, но и социальная. Это не просто вопрос освобождения этих территорий. Речь идет о том, что Россия пришла туда навсегда и намерена всю жизнь там выстроить очень серьезно. Будут созданы условия, чтобы люди могли туда уехать отсюда. Например, когда в конце XV века Новгород или Псков присоединялись к Москве, в Москву вывозили несколько сотен семей новгородцев, а в Новгород выезжали москвичи и селились там, чтобы ассимиляция шла быстрее. Сейчас происходит то же самое. Это говорит о том, что спецоперация — начало масштабного территориального и социального переустройства всего западного постсоветского пространства», — пояснил Борис Якеменко. С мнением, что данные регионы вернутся в Россию, согласился Владимир Зорин. «Мы продемонстрировали верность лозунгу „Своих не бросаем“. Наконец-то наши соотечественники решением об упрощенной выдаче гражданства вновь возвращаются в родную гавань, близкую среду, к родным людям, которые понимают, уважают и разделяют их идеалы. Эти два региона всегда относились к Русскому миру. Мы, реализуя этот законопроект, укрепляем и развиваем Русский мир, который является носителем справедливости, правды и человеколюбия. Данное решение даст возможность оказать помощь, соцподдержку и защитить людей, которые пострадали за годы пребывания под руководством националистов и неонацистов, ущемлялись по родному языку», — рассказал Зорин. По его словам, на решение упростить выдачу паспортов для жителей Запорожья и Херсона могла повлиять и политика Польши. «Дополнительным стимулом для такого решения могла стать и политика Польши, которая в отношении западных областей Украины проявляет повышенный интерес. Польская политика требует адекватного ответа», — подытожил эксперт. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям Запорожской и Херсонской областей получать российское гражданство в упрощенном порядке. Указ вступает в силу с 25 мая.