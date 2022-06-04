Решение суда о передаче РПЦ монастыря отца Сергия вступило в силу

Разговоры о праве собственности на Среднеуральский монастырь начались после конфликта между РПЦ и духовником обители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Решение Арбитражного суда Свердловской области о признании за Екатеринбургской епархией права на 12 зданий Среднеуральского женского монастыря, который удерживал экс-схиигумен отец Сергий (Николай Романов), вступило в законную силу. Информация об этом появилась в электронной картотеке суда.

«Признать право собственности […] Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви на здания, образующие монастырский комплекс женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы „Спорительница хлебов“ в Среднеуральске», — говорится в решении. Теперь в Верхнепышминском городском суде продолжится рассмотрение иска прокурора города к администрации Среднеуральска. Представитель надзорного ведомства требовал запретить эксплуатацию зданий монастыря из-за ряда нарушений, в том числе пожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в собственность епархии отходят здание трапезного храма, банно-прачечный корпус, административный корпус с овощехранилищем, водосвятная часовня, колокольня, здание жилого корпуса, четыре кельи, пекарня, летний дом. Епархия начала решать вопрос о праве собственности на Среднеуральский женский монастырь после конфликта с духовником учреждения отцом Сергием.

Схимонаха Сергия задержали 29 декабря 2020 года во время штурма среднеуральского женского монастыря. Отца Сергия признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Но Романова оставили в СИЗО, в его отношении завели еще одно уголовное дело — об экстремизме.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам