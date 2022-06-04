Подозреваемого в смертельном ДТП пермяка поместили в СИЗО

В пермском следкоме сообщили об аресте сбившего насмерть девочек пермяка Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жителя города Александровск (Пермский Край), который совершил ДТП в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух несовершеннолетних, взяли под стражу. Об изменении меры пресечения задержанному сообщили в краевом следственном комитете.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует пресс-служба ведомства. Также 43-летнему ранее судимому мужчине объединили два уголовных дела в одно. Помимо нарушения правил движения, ему инкриминируют неправомерное завладение транспортом.

Помещенный в следственный изолятор мужчина 3 июня был задержан после ДТП. По версии следствия, будучи в нетрезвом виде и на угнанной машине, лихач нарушил правила и сбил на улице города Александровска двух 15-летних девочек на велосипедах. Пострадавшие скончались от полученных травм на месте аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что органы следствия возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом в нетрезвом состоянии, повлекшим смерть двух человек. Трагедия в пермском городе случилась вечером 3 июня.