В пермском Александровске водитель насмерть сбил двух школьниц Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Александровск (Пермский край) вечером 3 июня произошла авария, в которой погибли две 15-летние школьницы. О ДТП пишет городской паблик «ВКонтакте» «Подслушано. Александровск».

«Мужчина 1979 г. р. за рулем автомобиля Киа Оптима допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедисток, которые, по предварительной информации, двигались во встречном направлении по правой обочине. В результате ДТП девочки 15-ти лет от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи», — приводит подробности сообщество. Трагедия случилась в 17:40 на улице Братьев Давыдовых, возле дома №2.

Также паблик приводит мнение, что водитель автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, есть версия. что мужчина за рулем мог угнать автомобиль с ключами внутри. Автомобиль после аварии увлетел в кустарник.

В краевом ГУ МВД по телефону отказались прокомментировать информацию о ДТП. В отдел ГИБДД города Александровска редакции дозвониться не удалось. На аварию отреагировал депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов. «Только что узнал про трагедию на Бр. Давыдовых. Страшное горе для родителей этих девочек и для всех александровцев. Комок к горлу подступает от мысли, что можно вот так просто, выпив и угнав машину, отнять чьи-то жизни, чьи-то надежды и мечты», — пишет в своем аккаунте «ВКонтакте» политик.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в городе Березники. Пьяный водитель, проехав на красный свет, сбил двух братьев, переходивших улицу. 11-летний мальчик погиб на месте, его старший брат оказался в реанимации.

Фото с места смертельного ДТП в г. Александровск (Пермский край) фото: паблик ВК «Подслушано. Александровск»

Место дорожного происшествия, в котором погибли две школьницы, в пермском городе Александровск фото: паблик ВК «Подслушано. Александровск»

Автомобиль, на котором виновник сбил девочек на велосипеде, после чего влетел в кустарник фото: паблик ВК «Подслушано. Александровск»

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