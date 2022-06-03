Следком Перми возбудил уголовное дело после гибели школьниц в ДТП

Обвиняемому в наезде на 2 школьниц вскоре предстоит предстать перед судом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Неоднократно судимого 43-летнего жителя города Александровск (Пермский край) подозревают в нарушении правил дорожного движения, которые привели к смерти двух 15-летних велосипедисток, возбуждено уголовное дело. По версии следователей, мужчина был пьян.

«По данным следствия, 3 июня 2022 года подозреваемый, не имея права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух 15-летних девочек, которые ехали на велосипедах. От полученных травм несовершеннолетние потерпевшие скончались на месте происшествия», — передает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю в сообщении на сайте.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъята видеозапись ДТП с автомобильных регистраторов, проведено медицинское освидетельствование задержанного, проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария произошла вечером 3 июня, об этом URA.RU сообщало ранее. Мужчина 1979 года рождения находился за рулем автомобиля Kia Optima. Девочки от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.