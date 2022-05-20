Кремль дал регионам РФ власть над землями Донбасса

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что региональные власти РФ могут брать шефство над областями Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти российских областей могут брать шефство над регионами Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу подтвердить, что никаких документов пока не было, но они и не требуются. Регионы по своему усмотрению самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы, в том числе и регионы Донбасса», — отметил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля уточнил, что с юридической точки зрения для данного решения документальное подтверждение не обязательно. «Регионы могут сами принимать такие решения», — подытожил он.

Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, он пошел на такой шаг для помощи населению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Россия будет восстанавливать освобожденные территории на Украине, пишет Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой взять шефство над пострадавшими регионами, сообщает «Утро.ру».

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Власти российских областей могут брать шефство над регионами Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Могу подтвердить, что никаких документов пока не было, но они и не требуются. Регионы по своему усмотрению самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы, в том числе и регионы Донбасса», — отметил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля уточнил, что с юридической точки зрения для данного решения документальное подтверждение не обязательно. «Регионы могут сами принимать такие решения», — подытожил он. Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, он пошел на такой шаг для помощи населению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Россия будет восстанавливать освобожденные территории на Украине, пишет Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой взять шефство над пострадавшими регионами, сообщает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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