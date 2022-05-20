Кремль дал регионам РФ власть над землями Донбасса

20 мая 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что региональные власти РФ могут брать шефство над областями Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти российских областей могут брать шефство над регионами Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Могу подтвердить, что никаких документов пока не было, но они и не требуются. Регионы по своему усмотрению самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы, в том числе и регионы Донбасса», — отметил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля уточнил, что с юридической точки зрения для данного решения документальное подтверждение не обязательно. «Регионы могут сами принимать такие решения», — подытожил он. Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, он пошел на такой шаг для помощи населению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Россия будет восстанавливать освобожденные территории на Украине, пишет Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой взять шефство над пострадавшими регионами, сообщает «Утро.ру».

Власти российских областей могут брать шефство над регионами Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Могу подтвердить, что никаких документов пока не было, но они и не требуются. Регионы по своему усмотрению самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы, в том числе и регионы Донбасса», — отметил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля уточнил, что с юридической точки зрения для данного решения документальное подтверждение не обязательно. «Регионы могут сами принимать такие решения», — подытожил он. Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, он пошел на такой шаг для помощи населению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Россия будет восстанавливать освобожденные территории на Украине, пишет Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой взять шефство над пострадавшими регионами, сообщает «Утро.ру».