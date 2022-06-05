Украина не вышла на чемпионат мира по футболу 4-й раз подряд

05 июня 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Сборная Украины не попала на ЧМ по футболу, проиграв Уэльсу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса со счетом 1:0 и лишилась возможности выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Игра команд прошла в Кардиффе 5 июня. Счет в матче был открыт на 34-й минуте, 32-летний капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в свои ворота. Во второй половине игры мячей забито не было. Благодаря промаху украинской команды валлийская национальная сборная получила право участвовать в планетарном первенстве вместе с Англией, США и Ираном. Сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира во второй раз за свою историю. В последний раз команда участвовала в финальном турнире мирового первенства в 1958 году — тогда она в четвертьфинале уступила сборной Бразилии со счетом 0:1. Украинским футболистам не удается выйти в финальную часть с 2006 года, когда в четвертьфинале уступили сборной Италии со счетом 0:3. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная РФ и российские клубы отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации в Украине, передает МК . Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса со счетом 1:0 и лишилась возможности выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Игра команд прошла в Кардиффе 5 июня. Счет в матче был открыт на 34-й минуте, 32-летний капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в свои ворота. Во второй половине игры мячей забито не было. Благодаря промаху украинской команды валлийская национальная сборная получила право участвовать в планетарном первенстве вместе с Англией, США и Ираном. Сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира во второй раз за свою историю. В последний раз команда участвовала в финальном турнире мирового первенства в 1958 году — тогда она в четвертьфинале уступила сборной Бразилии со счетом 0:1. Украинским футболистам не удается выйти в финальную часть с 2006 года, когда в четвертьфинале уступили сборной Италии со счетом 0:3. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная РФ и российские клубы отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации в Украине, передает МК.