В результате обстрела разрушено здание и сгорел автомобиль Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате утреннего обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Глушковском районе Курской области были серьезно повреждены двухэтажный жилой дом и мост. Пострадавших не зафиксировано. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

«Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

Глава региона также добавил, что взрывом были повреждены хозяйственные постройки. В одном из домов были выбиты стекла, сгорел автомобиль.

Ранее поселок Теткино подвергся обстрелу со стороны Украины. Удары наносились по предприятиям населенного пункта и мосту.

Украинские военные не первый раз наносят ракетные удары по российским населенным пунктам. В частности, поселок Теткино и прилегающие территории часто попадают под обстрел. Кроме того, ВСУ бомбили также села Алексеевка и Дроновка.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одним из аргументов в пользу начала операции послужил многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ.

Фото: telegram-канал Романа Старовойта

Фото: telegram-канал Романа Старовойта

Фото: telegram-канал Романа Старовойта

Фото: telegram-канал Романа Старовойта