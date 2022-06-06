В результате утреннего обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Глушковском районе Курской области были серьезно повреждены двухэтажный жилой дом и мост. Пострадавших не зафиксировано. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир», — написал Старовойт в своем telegram-канале.
Глава региона также добавил, что взрывом были повреждены хозяйственные постройки. В одном из домов были выбиты стекла, сгорел автомобиль.
Украинские военные не первый раз наносят ракетные удары по российским населенным пунктам. В частности, поселок Теткино и прилегающие территории часто попадают под обстрел. Кроме того, ВСУ бомбили также села Алексеевка и Дроновка.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одним из аргументов в пользу начала операции послужил многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ.
Фото: telegram-канал Романа Старовойта
Фото: telegram-канал Романа Старовойта
Фото: telegram-канал Романа Старовойта
Фото: telegram-канал Романа Старовойта
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В результате утреннего обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Глушковском районе Курской области были серьезно повреждены двухэтажный жилой дом и мост. Пострадавших не зафиксировано. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. «Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава региона также добавил, что взрывом были повреждены хозяйственные постройки. В одном из домов были выбиты стекла, сгорел автомобиль. Ранее поселок Теткино подвергся обстрелу со стороны Украины. Удары наносились по предприятиям населенного пункта и мосту. Украинские военные не первый раз наносят ракетные удары по российским населенным пунктам. В частности, поселок Теткино и прилегающие территории часто попадают под обстрел. Кроме того, ВСУ бомбили также села Алексеевка и Дроновка. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одним из аргументов в пользу начала операции послужил многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны ВСУ.