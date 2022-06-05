В Челябинской области банки снижают процентные ставки по вкладам

Причиной колебаний ставок стало повышение ключевой ставки Центробанка РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ставки по банковским вкладам после сильного роста в Челябинской области начинают снижаться. Об этом URA.RU сообщили 6 июня в Контрольно-счетной палате региона (КСП).

«Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки Центробанка РФ. Средняя максимальная процентная ставка десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, увеличилась с начала года на +2,107% и составила на конец мая 2022 года 9,845%», — пояснили в КСП.

Пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. В КСП отметили, что на сегодняшний день ТОП-10 наиболее крупных банков в Челябинской области дают следующие предложения по вкладам (со сроком на 1 месяц):

Газпромбанк до 15%;

Челябинвестбанк до 13%;

Росбанк до 12%;

ВТБ до 11%;

ПочтаБанк до 11%;

Совкомбанк до 11%;

Россельхозбанк до 11%;

Сбербанк до 11%;

Челиндбанк до 10,2%;

ОТПБанк до 7%.

Ранее в КСП предупредили жителей региона о снижении ставок по вкладам. Аналитики ведомства посоветовали поторопиться тем, кто планирует положить деньги в банк из-за предстоящего снижения ставок.