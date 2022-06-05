В Челябинске отремонтируют знаковые дороги

06 июня 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Власти составляют дефектные ведомости для ремонта путепровода над путями железнодорожного вокзала и дороги по Шершневской плотине (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске готовят к ремонту путепровод «Челябинск Главный» и проезжую часть на плотине Шершневского водохранилища. Об этом сообщил 6 июня в ходе аппаратного совещания вице-мэр Андрей Ксензов. «По вашему поручению и поручению губернатора Алексея Текслера составлена дефектная ведомость по путепроводу „Челябинск-Главный“ возле железнодорожного воказала. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Аналогичная работа будет проводиться по покрытию проезжей части плотины на Шершневском водохранилище», — доложил Ксензов мэру Наталье Котовой. Также в столице Челябинской области готовится строительство четырехполосной объездной дороги, которая соединит Северо-Запад областного центра и новые поселки на берегу Шершней. На проектирование новой трассы пойдут 20,6 млн рублей, на строительство — 967,6 млн. рублей и 71,9 млн рублей на ее содержание. Сроки выполнения всех работ до 31 декабря 2030 года, финансирование пойдет из регионального бюджета. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске готовят к ремонту путепровод «Челябинск Главный» и проезжую часть на плотине Шершневского водохранилища. Об этом сообщил 6 июня в ходе аппаратного совещания вице-мэр Андрей Ксензов. «По вашему поручению и поручению губернатора Алексея Текслера составлена дефектная ведомость по путепроводу „Челябинск-Главный“ возле железнодорожного воказала. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Аналогичная работа будет проводиться по покрытию проезжей части плотины на Шершневском водохранилище», — доложил Ксензов мэру Наталье Котовой. Также в столице Челябинской области готовится строительство четырехполосной объездной дороги, которая соединит Северо-Запад областного центра и новые поселки на берегу Шершней. На проектирование новой трассы пойдут 20,6 млн рублей, на строительство — 967,6 млн. рублей и 71,9 млн рублей на ее содержание. Сроки выполнения всех работ до 31 декабря 2030 года, финансирование пойдет из регионального бюджета.