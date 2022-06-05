Мэр Кургана рассказала о любимом писателе

06 июня 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Во время учебы в вузе мэр Кургана Елена Ситникова много читала и учила произведения Пушкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова приняла участие в акции областного художественного музея «Пушкин — читают все!». Глава города рассказала, что его произведения много читала и учила в вузе, когда получала образование учителя русского языка и литературы. Об этом она написала в своем telegram-канале. Акцию проводят ко дню рождения поэта. Ситникова прочла отрывок из поэмы «Полтава». «Первый раз прочитала ее еще в школе. Творчество Пушкина очень люблю за простой понятный слог, искренность и поэтичность. Много читала его произведений, учила наизусть и в школе, и в вузе, когда получала свое первое высшее образование — учитель русского языка и литературы», — написала мэр. На сайте администрации города указано, что у Ситниковой два высших образования — филологическое и юридическое. Ситникова официально стала главой города 8 июля 2021 года. До этого она возглавляла город в статусе врио. Глава Кургана Елена Ситникова прочла отрывок из поэмы Александра Пушкина «Полтава» Фото: telegram-канал Елены Ситниковой Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Мэр Кургана Елена Ситникова приняла участие в акции областного художественного музея «Пушкин — читают все!». Глава города рассказала, что его произведения много читала и учила в вузе, когда получала образование учителя русского языка и литературы. Об этом она написала в своем telegram-канале. Акцию проводят ко дню рождения поэта. Ситникова прочла отрывок из поэмы «Полтава». «Первый раз прочитала ее еще в школе. Творчество Пушкина очень люблю за простой понятный слог, искренность и поэтичность. Много читала его произведений, учила наизусть и в школе, и в вузе, когда получала свое первое высшее образование — учитель русского языка и литературы», — написала мэр. На сайте администрации города указано, что у Ситниковой два высших образования — филологическое и юридическое. Ситникова официально стала главой города 8 июля 2021 года. До этого она возглавляла город в статусе врио.