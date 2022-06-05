В пермском туалете нашли лабораторию по производству мефедрона

Двое жителей Перми соорудили лабораторию по производству мефедрона в санузле квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю.
Двое жителей Кировского района организовали мини-завод по производству наркотика прямо в жилой квартире. В качестве помещения для производства они выбрали ванную комнату, где расположили необходимое оборудование. «Производственная мощность подпольной лаборатории позволяла производить до килограмма „мефедрона“ в месяц», — рассказали в ведомстве.
В ходе оперативных мероприятий из квартиры изъяты химические реактивы, лабораторная посуда, система вентиляции, а также более 100 граммов уже готового наркотика. В отношении пермяков возбуждено уголовное дело, сейчас они задержаны.
Ранее URA.RU сообщало о том, как двое пермяков были задержаны с партией наркотиков. Мужчины организовали цех по производству мефедрона в ста метрах от здания наркоконтроля.
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Двое жителей Перми соорудили лабораторию по производству мефедрона в санузле квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Пермскому краю. Двое жителей Кировского района организовали мини-завод по производству наркотика прямо в жилой квартире. В качестве помещения для производства они выбрали ванную комнату, где расположили необходимое оборудование. «Производственная мощность подпольной лаборатории позволяла производить до килограмма „мефедрона“ в месяц», — рассказали в ведомстве. В ходе оперативных мероприятий из квартиры изъяты химические реактивы, лабораторная посуда, система вентиляции, а также более 100 граммов уже готового наркотика. В отношении пермяков возбуждено уголовное дело, сейчас они задержаны. Ранее URA.RU сообщало о том, как двое пермяков были задержаны с партией наркотиков. Мужчины организовали цех по производству мефедрона в ста метрах от здания наркоконтроля.