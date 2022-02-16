Мэр Екатеринбурга поможет заму, которого критикуют чаще всего

Орлов и сам периодически разносит Алексея Бубнова (на фото) на совещаниях, но в целом доволен его работой, говорит источник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов скорректирует функционал своего заместителя по благоустройству и транспорту Алексея Бубнова, но не так, как предполагалось ранее. Из-под ведения Бубнова действительно заберут вопросы экологии и освещения городских улиц, но сохранят за чиновником ремонты дорог (по крайней мере пока). Изменения призваны снизить нагрузку на Бубнова, объяснил источник URA.RU в муниципальной власти, знакомый с логикой Орлова.

Текущий функционал Бубнова обширен: он несет ответственность за уборку города, общественный транспорт, ремонты в парках и скверах, а также содержание дорог и экологию. Поскольку эти вопросы из тех, которые касаются каждого горожанина, власти по ним попадают под критику чаще всего.

Источники URA.RU в мэрии анонсировали, что в ближайшее время экологию передадут первому вице-мэру Игорю Сутягину (Орлов объявлял об этом на одном из совещаний), МБУ «Горсвет» — вице-мэру по стройке Рустаму Галямову, и ему же — ремонты дорог. Собеседники трактовали это как аппаратное ослабление Бубнова и предзнаменование его отставки.

«В действительности Орлов не собирается увольнять Бубнова, в целом он доволен, например, уборкой города от снега в этом сезоне. Бубнова будут разгружать.

«У него останется транспорт и благоустройство (включая дороги — по крайней мере пока). Получив методологическую поддержку, чек-листы и разные правила реагирования и работы, Бубнов смог систематизировать свою деятельность и добиться результата. А мешает ему нормально работать только огромная загрузка. Отсюда и идея изменений», — объяснил инсайдер. В пресс-службе мэрии пока не комментируют ситуацию, предлагая дождаться официальной информации о перенарезке полномочий.

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