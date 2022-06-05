05 июня 2022

В Свердловской области массово «минировали» суды

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы опечатывают БЦ
Силовики проверили ложные сообщения злоумышленника Фото:

В Свердловской области сообщение о ложном минировании поступило сразу в десятки судов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в Свердловской области.

«В Екатеринбурге сообщение поступило в Железнодорожный и Ленинский районные суды. Также соответствующая информация поступила на почту судов Красногорского, Алапаевска, Артемовского, Арти, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Первоуральска, Полевского, Тавды, Шали и Пригородного района», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что все сообщения проверены. Они оказались ложными.

Ранее сотрудники Арбитражного суда Свердловской области получили сообщение о предполагаемом минировании. Силовики закрыли въезд на его территорию и проверили помещения. Угроза оказалась ложной.

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В Свердловской области сообщение о ложном минировании поступило сразу в десятки судов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в Свердловской области. «В Екатеринбурге сообщение поступило в Железнодорожный и Ленинский районные суды. Также соответствующая информация поступила на почту судов Красногорского, Алапаевска, Артемовского, Арти, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Первоуральска, Полевского, Тавды, Шали и Пригородного района», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что все сообщения проверены. Они оказались ложными. Ранее сотрудники Арбитражного суда Свердловской области получили сообщение о предполагаемом минировании. Силовики закрыли въезд на его территорию и проверили помещения. Угроза оказалась ложной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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