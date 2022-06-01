01 июня 2022

В Екатеринбурге эвакуировали работников суда. На место приехали силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия
У здания суда заметили сотрудников Росгвардии Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников Арбитражного суда Свердловской области из-за сообщения о предполагаемом минировании здания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступило сообщение о минировании. Проводится осмотр помещений», — сообщили в пресс-службе суда.

Корреспондент URA.RU сообщил, что к суду подъехал автомобиль Росгвардии. Во время проверки вход был закрыт.

Агентство обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента.

Ранее сообщения о возможном «минировании» уже поступали на почту суда. 25 мая силовики вывели сотрудников и посетителей из здания суда, однако сообщение оказалось ложным. Пришедшим в здание ничего не угрожало.

Фото:

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В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников Арбитражного суда Свердловской области из-за сообщения о предполагаемом минировании здания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В суд поступило сообщение о минировании. Проводится осмотр помещений», — сообщили в пресс-службе суда. Корреспондент URA.RU сообщил, что к суду подъехал автомобиль Росгвардии. Во время проверки вход был закрыт. Агентство обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. Ранее сообщения о возможном «минировании» уже поступали на почту суда. 25 мая силовики вывели сотрудников и посетителей из здания суда, однако сообщение оказалось ложным. Пришедшим в здание ничего не угрожало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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