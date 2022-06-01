В Екатеринбурге эвакуировали работников суда. На место приехали силовики

02 июня 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

У здания суда заметили сотрудников Росгвардии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников Арбитражного суда Свердловской области из-за сообщения о предполагаемом минировании здания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В суд поступило сообщение о минировании. Проводится осмотр помещений», — сообщили в пресс-службе суда. Корреспондент URA.RU сообщил, что к суду подъехал автомобиль Росгвардии. Во время проверки вход был закрыт. Агентство обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. Ранее сообщения о возможном «минировании» уже поступали на почту суда. 25 мая силовики вывели сотрудников и посетителей из здания суда, однако сообщение оказалось ложным. Пришедшим в здание ничего не угрожало. Фото: URA.RU Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников Арбитражного суда Свердловской области из-за сообщения о предполагаемом минировании здания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В суд поступило сообщение о минировании. Проводится осмотр помещений», — сообщили в пресс-службе суда. Корреспондент URA.RU сообщил, что к суду подъехал автомобиль Росгвардии. Во время проверки вход был закрыт. Агентство обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. Там не ответили на звонок корреспондента. Ранее сообщения о возможном «минировании» уже поступали на почту суда. 25 мая силовики вывели сотрудников и посетителей из здания суда, однако сообщение оказалось ложным. Пришедшим в здание ничего не угрожало.