На пост главы нового курганского округа претендуют трое

В Курганской области выберут главу Шадринского муниципального округа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На должность главы Шадринского муниципального округа в Курганской области претендуют три человека. О кандидатах, которые подали документы на конкурс, рассказали URA.RU в администрации муниципалитета.

«На конкурс заявились три претендента. Это действующий глава округа Сергей Копылов, Дмитрий Голов и Артем Беседин», — рассказали в окружной администрации. В администрации должности последних двух кандидатов не стали озвучивать. В открытых источниках указано, что Голов в свое время был сотрудником районной администрации, являлся вице-президентом федерации мотоциклетного спорта.

Конкурсная комиссия оценит поданные претендентами документы. После рассмотрения проведет индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. Конкурс назначен на 24 июня.

Шадринский район был преобразован в округ в декабре прошлого года. URA.RU сообщало, что 24 апреля состоялись выборы депутатов Шадринской окружной думы. Сейчас муниципалитетом руководит Сергей Копылов. На эту должность он был избран 22 мая 2020 года.