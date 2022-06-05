05 июня 2022
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На пост главы нового курганского округа претендуют трое

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
В Курганской области выберут главу Шадринского муниципального округа (архивное фото) Фото:

На должность главы Шадринского муниципального округа в Курганской области претендуют три человека. О кандидатах, которые подали документы на конкурс, рассказали URA.RU в администрации муниципалитета.

«На конкурс заявились три претендента. Это действующий глава округа Сергей Копылов, Дмитрий Голов и Артем Беседин», — рассказали в окружной администрации. В администрации должности последних двух кандидатов не стали озвучивать. В открытых источниках указано, что Голов в свое время был сотрудником районной администрации, являлся вице-президентом федерации мотоциклетного спорта.

Конкурсная комиссия оценит поданные претендентами документы. После рассмотрения проведет индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. Конкурс назначен на 24 июня.

Шадринский район был преобразован в округ в декабре прошлого года. URA.RU сообщало, что 24 апреля состоялись выборы депутатов Шадринской окружной думы. Сейчас муниципалитетом руководит Сергей Копылов. На эту должность он был избран 22 мая 2020 года.

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На должность главы Шадринского муниципального округа в Курганской области претендуют три человека. О кандидатах, которые подали документы на конкурс, рассказали URA.RU в администрации муниципалитета. «На конкурс заявились три претендента. Это действующий глава округа Сергей Копылов, Дмитрий Голов и Артем Беседин», — рассказали в окружной администрации. В администрации должности последних двух кандидатов не стали озвучивать. В открытых источниках указано, что Голов в свое время был сотрудником районной администрации, являлся вице-президентом федерации мотоциклетного спорта. Конкурсная комиссия оценит поданные претендентами документы. После рассмотрения проведет индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. Конкурс назначен на 24 июня. Шадринский район был преобразован в округ в декабре прошлого года. URA.RU сообщало, что 24 апреля состоялись выборы депутатов Шадринской окружной думы. Сейчас муниципалитетом руководит Сергей Копылов. На эту должность он был избран 22 мая 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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