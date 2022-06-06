Сомнолог Бурко раскрыла, почему опасно долго спать

07 июня 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Продолжительность сна может говорить о депрессии, сказала Надежда Бурко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом URA.RU сообщила врач-сомнолог, кардиолог, терапевт, эксперт по нарушениям сна международного уровня ESRS, кандидат медицинских наук Надежда Бурко. «И недостаток сна, и его избыток отрицательно сказываются на нашем самочувствии. Появляется головная боль, усталость. Избыток и недостаток сна ведут к повышению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и тревоги. В некоторых ситуациях появляется избыточная сонливость, которая может быть вызвана, например, депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ). В этом случае требуется диагностика и лечение основного заболевания», — сказала Надежда Бурко. Медицинский психолог Олег Долгицкий подтвердил, что длительный сон может говорить о проблемах со здоровьем. «Он может свидетельствовать о крайне высоком уровне утомления и даже может быть признаком наличия депрессии и астении. В норме продолжительность сна человека должна находиться в районе восьми часов. Если за это время организм не успевает восстанавливаться, становится совершенно очевидно, что имеются какие-то нарушения в организме», — отметил эксперт. Психолог отметил, что продолжительность сна является признаком того, что человеку не хватает обычного времени на восстановление. «Это вполне может свидетельствовать о высоком уровне нагрузки. В этот период рекомендовано снизить факторы, повышающие уровень стресса. Рекомендуются прогулки, занятия физической культурой. Также следует уделять дополнительное внимание режиму отдыха и физической нагрузки», — посоветовал Долгицкий. Бурко рассказала, как сохранить бодрость до вечера. «Можно использовать контрастный душ или просто умыться холодной водой, окружить себя ярким дневным светом. Чай и кофе допустимы, если они не являются избыточными стимуляторами и не нарушат ваш ночной сон. Помогут зарядка, прогулка, любая кардионагрузка в дневные часы», — добавила терапевт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом URA.RU сообщила врач-сомнолог, кардиолог, терапевт, эксперт по нарушениям сна международного уровня ESRS, кандидат медицинских наук Надежда Бурко. «И недостаток сна, и его избыток отрицательно сказываются на нашем самочувствии. Появляется головная боль, усталость. Избыток и недостаток сна ведут к повышению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и тревоги. В некоторых ситуациях появляется избыточная сонливость, которая может быть вызвана, например, депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ). В этом случае требуется диагностика и лечение основного заболевания», — сказала Надежда Бурко. Медицинский психолог Олег Долгицкий подтвердил, что длительный сон может говорить о проблемах со здоровьем. «Он может свидетельствовать о крайне высоком уровне утомления и даже может быть признаком наличия депрессии и астении. В норме продолжительность сна человека должна находиться в районе восьми часов. Если за это время организм не успевает восстанавливаться, становится совершенно очевидно, что имеются какие-то нарушения в организме», — отметил эксперт. Психолог отметил, что продолжительность сна является признаком того, что человеку не хватает обычного времени на восстановление. «Это вполне может свидетельствовать о высоком уровне нагрузки. В этот период рекомендовано снизить факторы, повышающие уровень стресса. Рекомендуются прогулки, занятия физической культурой. Также следует уделять дополнительное внимание режиму отдыха и физической нагрузки», — посоветовал Долгицкий. Бурко рассказала, как сохранить бодрость до вечера. «Можно использовать контрастный душ или просто умыться холодной водой, окружить себя ярким дневным светом. Чай и кофе допустимы, если они не являются избыточными стимуляторами и не нарушат ваш ночной сон. Помогут зарядка, прогулка, любая кардионагрузка в дневные часы», — добавила терапевт.