В ключевом курганском департаменте — новое назначение

Замдиректора департамента госрегулирования цен и тарифов стала Людмила Санникова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителем директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области стала Людмила Санникова. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона. Информацию о назначении подтвердили в ведомстве.

«Людмилу Владимировну назначили замдиректора департамента. Ранее она была начальником отдела тарифов на тепловую энергию. Сейчас эта должность вакантна», — сообщили инсайдеры. В приемной департамента URA.RU подтвердили, что сейчас Санникова является заместителем руководителя.

URA.RU писало, что в марте исполняющей обязанности директора департамента госрегулирования цен и тарифов стала Ольга Королева. На этом посту она сменила Елену Федянину, которая ушла в декретный отпуск. Федянина исполняла обязанности руководителя с марта 2021 года. До этого она руководила одним из отделов департамента. В феврале прошлого года экс-директор департамента Ирина Гагарина, руководившая ведомством с 2018 года, ушла в отставку. На сайте регионального правительства указано, что департамент устанавливает тарифы в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, занимается госрегулированием тарифов и другое.