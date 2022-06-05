На Челябинскую область идут ураган и ливни

Погода в Челябинской области испортится в ночь на 7 июня (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сильнейшие порывы ветра, грозы и сильные дожди обещают синоптики Челябинской области 7 июня. Экстренное предупреждение распространила 6 июня Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

«В отдельных районах Челябинской области 7 июня ожидаются кратковременные дожди, в горах сильные, а также грозы. При грозах возможно усиление порывов ветра до 23 метров в секунду», — говорится в обращении.

По данным регионального ЦГМС, начавшееся ненастье не прекратится также два последующих дня. С той лишь разницей, что 8 июня ветер будет несколько слабее — до 18 метров в секунду, а 9 июня грозы сменятся дождями. Ветер стихнет до 3-8 метров в секунду.

Температура днем будет держаться на уровне 15-20 градусов, ночью падая до 6-12 градусов. В самом Челябинске вместо гроз ожидаются дожди, скорость ветра не превысит 16-17 метров в секунду.

Схожая погода, по данным сайта Realmeteo, продлится до конца недели. Осадки прекратятся лишь к воскресенью, 12 июня.