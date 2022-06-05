05 июня 2022

На Челябинскую область идут ураган и ливни

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Погода в Челябинской области испортится в ночь на 7 июня (фото из архива) Фото:

Сильнейшие порывы ветра, грозы и сильные дожди обещают синоптики Челябинской области 7 июня. Экстренное предупреждение распространила 6 июня Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

«В отдельных районах Челябинской области 7 июня ожидаются кратковременные дожди, в горах сильные, а также грозы. При грозах возможно усиление порывов ветра до 23 метров в секунду», — говорится в обращении.

По данным регионального ЦГМС, начавшееся ненастье не прекратится также два последующих дня. С той лишь разницей, что 8 июня ветер будет несколько слабее — до 18 метров в секунду, а 9 июня грозы сменятся дождями. Ветер стихнет до 3-8 метров в секунду.

Температура днем будет держаться на уровне 15-20 градусов, ночью падая до 6-12 градусов. В самом Челябинске вместо гроз ожидаются дожди, скорость ветра не превысит 16-17 метров в секунду.

Схожая погода, по данным сайта Realmeteo, продлится до конца недели. Осадки прекратятся лишь к воскресенью, 12 июня.

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Сильнейшие порывы ветра, грозы и сильные дожди обещают синоптики Челябинской области 7 июня. Экстренное предупреждение распространила 6 июня Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). «В отдельных районах Челябинской области 7 июня ожидаются кратковременные дожди, в горах сильные, а также грозы. При грозах возможно усиление порывов ветра до 23 метров в секунду», — говорится в обращении. По данным регионального ЦГМС, начавшееся ненастье не прекратится также два последующих дня. С той лишь разницей, что 8 июня ветер будет несколько слабее — до 18 метров в секунду, а 9 июня грозы сменятся дождями. Ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. Температура днем будет держаться на уровне 15-20 градусов, ночью падая до 6-12 градусов. В самом Челябинске вместо гроз ожидаются дожди, скорость ветра не превысит 16-17 метров в секунду. Схожая погода, по данным сайта Realmeteo, продлится до конца недели. Осадки прекратятся лишь к воскресенью, 12 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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